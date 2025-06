Trump diz que Irã e Israel aceitaram cessar-fogo

Netanyahu confirma acordo, e Irã diz que para de atacar se Israel fizer o mesmo. Segundo presidente dos EUA, cessar-fogo será implementado gradualmente ao longo de 24 horas e deve ter início à 1h desta terça-feira.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (23/06) que Israel e Irã concordaram com um cessar-fogo, que será implementado gradualmente ao longo de 24 horas e deve ter início por volta da 1h desta terça-feira (horário do Brasil). "Foi totalmente acordado por e entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo total e completo", escreveu o americano em um post na rede Truth Social. Na manhã desta terça-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel concordou com um cessar-fogo bilateral com o Irã, em coordenação com Trump. Em comunicado, Netanyahu disse que Israel havia alcançado todos seus objetivos de guerra na operação de 12 dias contra o Irã, incluindo a remoção da ameaça dos programas nuclear e de mísseis balísticos. Israel também danificou a liderança militar iraniana e várias instalações governamentais, disse Netanyahu. "Israel responderá com firmeza a qualquer violação do cessar-fogo." Horas antes, o ministro do Exterior do Irã, Abbas Aragchi, publicara numa rede social que "não há um acordo", mas, se Israel interrompesse seus ataques até as 4h (horário local), o Irã não teria "a intenção de continuar com sua resposta". A decisão final sobre o fim das operações militares iranianas seria tomada posteriormente, acrescentou. Pouco depois, ele escreveu que a operação iraniana continuou até o último minuto antes da 4h. A aceitação do acordo por ambos os lados ocorreu após o regime em Teerã ter lançado um ataque final de mísseis contra Israel, que matou ao menos quatro pessoas e feriu outras 20 na madrugada desta terça-feira, enquanto Israel lançou uma série de ataques aéreos contra locais em todo o Irã antes do amanhecer. Segundo a agência de notícias Reuters, o "sim" do lado iraniano teria sido negociado com a ajuda do primeiro-ministro do Catar, xeque Abdulrahman Al Thani. Segundo Trump, o Irã deverá suspender as hostilidades nas primeiras 12 horas, e Israel só a partir das 12 horas seguintes. Depois, será declarado o "fim oficial" da guerra, deflagrada em 13 de junho com o bombardeio israelense a instalações nucleares do Irã. "Partindo do pressuposto que tudo funcione como deveria, o que será o caso, eu gostaria de parabenizar os dois países, Israel e Irã, por terem a estamina, coragem e inteligência de acabar com o que deve ser chamado de GUERRA DOS 12 DIAS [sic]", escreveu. Anúncio vem após bombardeio americano O anúncio do cessar-fogo vem quase 48 horas depois de aviões americanos bombardearem três instalações nucleares iranianas, incluindo o complexo subterrâneo de Fordo, que representava um desafio estratégico para os israelenses. Ainda não está claro qual foi o tamanho do prejuízo ao programa nuclear iraniano, nem se o Irã conseguiu salvar parte do urânio enriquecido que armazenava nesses locais. Nesta terça-feira, Israel voltou a atacar Fordo. Horas antes da postagem de Trump, o Irã havia dado o que pareceu ser uma resposta simbólica ao bombardeio do domingo realizado pelos Estados Unidos, disparando mísseis contra uma base militar americana no Catar. O governo catariano afirma ter interceptado todos os explosivos, exceto um que chegou a atingir o local, mas não teria causado maiores danos. O presidente americano, Donald Trump, chegou a chamar a resposta iraniana a de "fraca" e agradeceu ao Irã "por nos avisar com antecedência". "Talvez agora o Irã possa prosseguir à paz e à harmonia na região, e eu entusiasticamente encorajarei Israel a fazer o mesmo." ra/as (AFP, Reuters, AP)