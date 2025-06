Trump critica democratas e chama favorito em prévia para prefeito de NY de lunático

"Finalmente aconteceu, os democratas cruzaram a linha. Zohran Mamdani, um lunático 100% comunista, acaba de vencer as primárias democratas e está a caminho de se tornar prefeito", escreveu Trump no Truth Social. "Já tivemos esquerdistas radicais antes, mas isso está ficando um pouco ridículo".

O desempenho de Mamdani, deputado estadual de 33 anos, encorajou ainda mais os progressistas que clamavam por mudanças dentro de um partido agora completamente fora do poder em Washington. Os eleitores rejeitaram o ex-governador de Nova York Andrew Cuomo, um insider de 67 anos, manchado por escândalos, que é financiado e apoiado por figuras do establishment , incluindo o ex-presidente Bill Clinton e o bilionário ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg.

Mamdani conseguiu angariar apoio depois que pediu o congelamento dos custos de aluguel, viagens gratuitas de ônibus na cidade, creches públicas para crianças pequenas, supermercados de propriedade da cidade e o aumento do salário mínimo para US$ 30 por hora até 2030.

Fundos de investimento imobiliário comercial, ou REITs, com exposição à cidade de Nova York, como Vornado e SL Green, apresentaram desempenho abaixo de pares, escreveram os analistas da Mizuho, liderados por Vikram Malhotra, na terça-feira. "Um foco/preocupação fundamental tem sido as eleições para prefeito em andamento na cidade de Nova York e a possibilidade de Mamdani, um candidato socialista democrata, vencer", escreveram.

Até o fechamento de terça-feira, 24, em comparação com a terça-feira da semana anterior, 17, Vornado e SL Green caíram 5% e 4%, respectivamente, em comparação com a valorização de 1,4% do ETF iShares Core U.S. REIT, de acordo com dados da FactSet.