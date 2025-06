Trump ameaça penalizar comercialmente Espanha por não gastar mais em Defesa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Vamos negociar com a Espanha um acordo comercial, e vamos fazê-los pagar o dobro. Estou falando sério", enfatizou.

Sob pressão de Trump, Europa e Canadá aceitaram nesta quarta-feira esse ambicioso objetivo, que implicará em um aumento histórico do gasto militar ao longo da próxima década para assumir de forma mais significativa sua própria segurança.

Sánchez chegou à cúpula com uma posição divergente, afirmando que conseguiu pactuar com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) um caminho flexível, com gastos de 2,1% do PIB.

Segundo ele, esse patamar é suficiente para garantir as capacidades que a Aliança pede a Madri.