Tesouro dos EUA proíbe transferências de três bancos do México em relação a tráfico de opioide

Foram citados o CIBanco, o Intercam Banco e a Vector Casa de Bolsa. "Essas ordens são as primeiras ações da FinCEN em conformidade com a Lei de Sanções ao Fentanil e a Lei FEND Off Fentanil, que fornecem ao Tesouro autoridades adicionais para combater a lavagem de dinheiro associada ao tráfico de fentanil e outros opioides sintéticos, inclusive por cartéis", diz o comunicado publicado pelo Tesouro americano.

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN, na sigla em inglês) do Departamento do Tesouro dos EUA identificou três instituições financeiras sediadas no México em relação à lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico ilícito de opioides. Com isso, o departamento proibiu certas transferências de fundos pelas instituições.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O CIBanco e o Intercam, bancos comerciais com mais de US$ 7 e US$ 4 bilhões em ativos totais, respectivamente, e a Vector, uma corretora que administra quase US$ 11 bilhões em ativos, desempenharam coletivamente um papel vital e de longa data na lavagem de milhões de dólares em nome de cartéis sediados no México e na facilitação de pagamentos para a aquisição de precursores químicos necessários para produzir fentanil", segundo o comunicado.

A Intercam negou, em comunicado, qualquer envolvimento em práticas ilícitas, "particularmente lavagem de dinheiro". O banco afirmou que opera há 30 anos em conformidade com as regulamentações mexicanas e internacionais e continua operando normalmente. O Vector Casa de Bolsa também rejeitou as alegações dos EUA.

*Com Dow Jones Newswires