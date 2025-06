Suspeito de atacar manifestação judaica enfrenta 12 acusações de crime de ódio nos EUA

O suspeito de lançar coquetéis molotov contra uma manifestação nos Estados Unidos pela libertação de reféns israelenses na Faixa de Gaza responderá por 12 acusações de crime de ódio na esfera federal, informou o Departamento de Justiça nesta quarta-feira (25).

Mohamed Sabry Soliman foi denunciado com essas acusações adicionais por supostamente ter lançado coquetéis molotov contra um grupo do movimento "Run for Their Lives", que protestava no início de junho no estado do Colorado, no oeste dos Estados Unidos, pela libertação de israelenses mantidos reféns pelo Hamas.