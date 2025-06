Socorristas voluntários que trabalharam no resgate homenageiam Juliana

Uma publicação compartilhada por Dwi Januanto Nugroho (@dwijanuantonugroho) Apesar das críticas à demora das autoridades locais e da administração do parque para socorrer e resgatar Juliana a tempo, o trabalho dos socorristas voluntários, que atuam como guias locais, tem sido exaltado por brasileiros nas redes sociais. Agam tem sido chamado de “herói” e recebido agradecimentos pela ação. Em seu perfil no Instagram, o alpinista contou que ele e a equipe passaram a noite ao lado do corpo de Juliana, à beira de um penhasco de mais de 590m, para conseguir resgatá-lo hoje.

Milhares de brasileiros participaram das lives de Agam para acompanhar o trabalho em cima do Monte Rinjani e inundaram as postagens do indonésio com mensagens emocionadas. Há inclusive um movimento para que ele e equipe de socorro recebam apoio financeiro por meio de doações de brasileiros interessados em ajudar.