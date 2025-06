Primeiro-ministro da Armênia denuncia tentativa de golpe de Estado

O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, afirmou nesta quarta-feira (25) que as forças de segurança impediram um suposto golpe de Estado, no qual estaria envolvido um arcebispo de oposição.

O eclesiástico da influente Igreja Apostólica Armênia, Bagrat Galstanian, liderou no ano passado um movimento de protesto que acusava o chefe de Governo armênio de ter cedido territórios ao vizinho Azerbaijão após uma guerra em 2023. Os assessores do religioso negaram as acusações.