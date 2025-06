Premiê britânico enfrenta rebelião de trabalhistas por reformas em benefícios sociais

Starmer tornou-se primeiro-ministro em julho de 2024, após a vitória esmagadora do Partido Trabalhista nas eleições gerais, que encerraram 14 anos de governo conservador no Reino Unido.

As rebeliões dentro do partido não demoraram a acontecer, como quando ele anunciou a extinção do auxílio à calefação para aposentados, justificando com a necessidade de reequilibrar as contas públicas.

No início de junho, o governo anunciou a retirada dessa medida, em uma mudança política significativa.

No entanto, Starmer confirmou nesta quarta-feira a intenção de submeter à votação a reforma de outros benefícios sociais na próxima semana, apesar das vozes contrárias.

"Precisamos reformar a assistência social. Fomos eleitos para mudar (...) o que está quebrado", disse à LBC de Haia, onde participa da cúpula da Otan.