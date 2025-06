Otan: 'sempre somos a solução, nunca o problema', diz premiê espanhol sobre falas de Trump

"Sempre somos a solução, nunca o problema", disse o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, nesta quarta-feira (25) em resposta indireta a críticas recentes do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre os níveis de gasto em defesa de aliados europeus. Após ser questionado sobre as declarações do republicano, durante coletiva na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Sanchez afirmou: "ainda não tive chance de falar com Trump" no evento.

O premiê defendeu o nível atual de investimento em defesa do país, sem se comprometer explicitamente com a meta de 5% do PIB estabelecida pela Otan. "Consideramos suficiente e compatível o investimento atual da Espanha", afirmou. Mais cedo, no entanto, um comunicado divulgado pela aliança militar afirma que todos os aliados se comprometeram com a nova meta de gastos com o setor.