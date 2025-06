Mbappé desfalcará Real Madrid novamente na Copa do Mundo de Clubes

Apesar de ter voltado aos treinamentos, o atacante francês Kylian Mbappé não foi relacionado pelo Real Madrid para o jogo decisivo contra o RB Salzburg, pela terceira e última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O astro francês chegou a passar brevemente por um hospital da Flórida na semana passada e, segundo a imprensa espanhola, perdeu peso, um impacto físico que pode ser significativo no calor dos Estados Unidos, que vem desgastando ao máximo os jogadores na Copa de Clubes.

Mbappé voltou nesta quarta-feira (25) aos treinos coletivos, mas não entrou na lista de relacionados do Real Madrid, divulgada pouco depois.

O jovem Gonzalo García, que teve boas atuações nos dois primeiros jogos, pode ser o companheiro de ataque de Vinícius Júnior no duelo com o Salzburg, na quinta-feira, na Filadélfia.

Líder do grupo com 4 pontos, o Real Madrid precisa de pelo menos um empate com o time austríaco, que tem a mesma pontuação, para avançar às oitavas de final.