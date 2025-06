Jovem socialista vence ex-governador nas primárias democratas para prefeitura de Nova York

O jovem candidato socialista Zohran Mamdani surpreendeu e venceu as primárias democratas de terça-feira (24) para a prefeitura de Nova York, superando o principal rival, o ex-governador do estado Andrew Cuomo.

Com um perfil progressista que encantou os jovens eleitores, Mamdani tinha 43% dos votos com 95% das urnas apuradas, contra 36% do político veterano da velha guarda democrata, apoiado por figuras como Hillary Clinton.