Jeff Bezos está em Veneza para seu casamento, apesar dos protestos

Bezos e sua futura esposa Lauren Sanchez foram vistos entrando no luxuoso hotel Aman situado no Grande Canal, onde a noite custa mais de 10.000 euros (64.394 reais).

As festividades começarão na quinta-feira (26) e terminarão no sábado (28) com uma cerimônia em um local secreto por razões de segurança.

Segundo a imprensa italiana, Bezos, de 61 anos, e Sánchez, de 55 anos, ambos divorciados, teriam reservado completamente os hotéis mais luxuosos da cidade para receber seus convidados prestigiosos: desde Leonardo DiCaprio a Ivanka Trump, passando por Mick Jagger, Oprah Winfrey, Orlando Bloom e Kim Kardashian.

A filha do presidente americano chegou na terça-feira (24) à tarde a Veneza, acompanhada por seu marido Jared Kushner e seus filhos, constatou um fotógrafo da AFP.

O iate de Bezos, o Koru, irá ancorar diante da ilha de San Giorgio Maggiore, situada bem em frente à célebre Praça de São Marcos e que teria sido completamente reservada para esta festa.