Irã critica Otan por elogios a Trump após ataques dos EUA a instalações nucleares

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, criticou o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, por ter "parabenizado" os EUA por seus ataques contra instalações nucleares iranianas no último sábado, em uma publicação feita nesta quarta-feira, 25, no X.

"É vergonhoso, desprezível e irresponsável que Rutte parabenize um ato criminoso de agressão verdadeiramente extraordinário contra um Estado soberano", escreveu Baqaei.