Irã confirma que centrais nucleares foram 'gravemente danificadas' por ataques dos EUA

O Irã confirmou que as três centrais nucleares atacadas pelos EUA no fim de semana sofreram graves danos. "Nossas instalações nucleares foram gravemente danificadas, com certeza", disse o porta voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, em entrevista à Al Jazeera, sem dar mais detalhes.

O presidente dos EUA, Donald Trump, alega que os ataques "eliminaram complemente" o programa nuclear de Teerã.