Irã confirma morte de comandante em bombardeio de Israel

O Exército do Irã confirmou, nesta quarta-feira (25), a morte do comandante militar Ali Shadmani, ferido no último dia 17 em um bombardeio de Israel.

"O general Ali Shadmani, comandante do quartel-general central de Khatam al-Anbiya [ligado aos Guardiões da Revolução], está agora entre os mártires", informou o comando, citado pela agência de notícias oficial Irna.