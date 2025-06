Fluminense luta contra Mamelodi Sundowns por vaga nas oitavas e liderança do Grupo F

Avançar como primeiro da chave seria um golpe no Borussia Dortmund, o popular time alemão que começou a competição como favorito do grupo, mas que ainda não garantiu uma vaga nas oitavas de final.

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (24) para lutar por uma vaga nas oitavas de final e a liderança do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes fechando a primeira fase contra o aguerrido Mamelodi Sundowns, em Miami às 16h (horário de Brasília).

O time aurinegro está em segundo lugar, também com quatro pontos, mas com um saldo de gols inferior, o diferencial entre brasileiros e alemães devido ao empate em 0 a 0 no duelo que travaram na estreia: os europeus estão com +1, enquanto os sul-americanos com +2.

O clube carioca precisa apenas de um empate para avançar às oitavas de final. O problema é que enfrentará uma equipe sul-africana que soube se impor, inclusive com os tradicionais cânticos de incentivo antes de entrar em campo, e que também almeja se manter viva na competição.

O Mamelodi está em terceiro com três pontos, e uma vitória o levará à próxima fase, independentemente do que acontecer entre o Dortmund e os sul-coreanos (0), que jogarão simultaneamente no TQL Stadium, em Cincinnati.

"Um ponto crucial, que será importante para os dois times amanhã... assim como eles gostam da bola, nós também gostamos: é o calor", alertou o técnico do Flu, Renato Gaúcho, em entrevista coletiva nesta terça-feira.