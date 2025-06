Flórida constrói 'Alcatraz dos jacarés' para imigrantes

A iniciativa causou espanto entre os críticos do plano migratório de Trump. "Transformar Everglades em um campo de detenção de imigrantes financiado pelos contribuintes é uma mistura grotesca de crueldade e teatro político", disse ao jornal Miami Herald Alex Howard, porta-voz do Departamento de Segurança Interna no governo do democrata Joe Biden (2021-2025).

O funcionamento do local vai custar cerca de US$ 450 milhões (R$ 2,5 bilhões) por ano, e o estado pode solicitar verbas ao governo federal, segundo o Departamento de Segurança Interna.

"Essa área, de cerca de 8 mil hectares, é totalmente cercada pelos Everglades e representa uma oportunidade eficaz e de baixo custo para construir um centro de detenção temporário, porque não há necessidade de investir tanto no perímetro", explicou o funcionário, em um vídeo que mostra imagens do local e da prisão de imigrantes sem documentos. "Alcatraz dos jacarés, estamos prontos", acrescentou.

"A imigração não se resolve fazendo as pessoas desaparecer em tendas vigiadas por jacarés. Resolve-se com um processo legal, infraestrutura humana e uma política real, e não criando uma artimanha de US$ 450 milhões em plena temporada de furacões", criticou Howard.

O projeto também é controverso por seu impacto ambiental nos Everglades, um ecossistema que abriga mais de 2.000 espécies de animais e plantas e que é palco de um longo e caro programa de reabilitação.

A ONG Friends of the Everglades criticou a decisão em carta enviada a DeSantis, na qual ressalta que a construção do centro "representa um risco inaceitável e desnecessário para as áreas pantanosas do local".