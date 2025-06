De novo sem Mbappé, Real Madrid enfrenta Salzburg por vaga nas oitavas da Copa de Clubes

Apesar da nova ausência de Kylian Mbappé, o Real Madrid está confiante em que tem as armas prontas para a batalha decisiva contra o Salzburg, nesta quinta-feira (26), na Filadélfia, que decidirá sua permanência na Copa do Mundo de Clubes. O craque francês não foi relacionado para a última rodada do Grupo H, no Lincoln Financial Field às 22h00 (horário de Brasília), apesar de ter treinado com o grupo nesta quarta-feira, um retorno que alimentou as esperanças de que ele finalmente estrearia na Copa de Clubes após quase duas semanas afastado devido a uma gastroenterite.

A doença o levou a uma breve internação na semana passada, na Flórida, e, segundo a imprensa espanhola, ele perdeu peso, um impacto em seu corpo que pode ser significativo em um momento em que o calor americano exige o máximo da parte física dos jogadores. "Ele ainda tem um problena que o impedirá de jogar amanhã no nível competitivo de que precisamos", disse o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, em entrevista coletiva nesta quarta-feira. O atacante francês de 26 anos não conseguiu estrear no torneio, onde os comandados de Xabi Alonso tiveram sua cota de irregularidade: um empate decepcionante em 1 a 1 diante do Al-Hilal e uma vitória por 3 a 1 contra o Pachuca, com um jogador a menos na maior parte do jogo. Embora liderem o grupo, uma vitória ou um empate são os únicos caminhos garantidos rumo às oitavas de final. Uma derrota os eliminaria do torneio da Fifa se os sauditas de Simone Inzaghi vencerem os já eliminados mexicanos em uma partida que será disputada simultaneamente em Nashville.

- Gonzalo García no ataque - Ficar de fora deste jogo na casa do Philadelphia Eagles, campeão do Super Bowl do futebol americano em 2017 e 2024, é mais uma decepção para Mbappé na reta final de uma temporada que não foi nada tranquila para os 'merengues'. Sem conquistar nenhum título importante e tendo se despedido de seu técnico mais vencedor, o italiano Carlo Ancelotti, agora no comando da seleção brasileira, a equipe teve no astro francês — artilheiro da LaLiga com 31 gols e da Europa com 43 — um de seus poucos pontos altos.

Seu retorno aos treinos pode, no entanto, ser uma boa notícia para o futuro, já que o Real Madrid poderá contar com o francês nas oitavas de final desta competição nos Estados Unidos. Desde que, é claro, seu time consiga se classificar para a próxima fase. Com o jogador campeão do mundo pela França em 2018 indisponível na sufocante Filadélfia, a responsabilidade de guiar o setor ofensivo do Real Madrid em uma partida crucial pode mais uma vez recair sobre o jovem Gonzalo García, parceiro de Vinícius Jr no ataque. O jovem de 21 anos, revelado nas categorias de base do clube, marcou o gol de empate contra o Al Hilal e participou dos dois primeiros gols contra o Pachuca, o que pode reforçar a concorrência com outro jovem, o brasileiro Endrick, de 18 anos, que ficou de fora do torneio nos Estados Unidos devido a uma lesão.

- Derrubar o gigante - Em sua terceira partida no comando do time mais vitorioso da Europa, Alonso terá que substituir o zagueiro Raúl Asencio, que foi expulso aos sete minutos da partida contra o Pachuca. A vaga provavelmente será preenchida pelo alemão Antonio Rüdiger, que denunciou um suposto insulto racista do capitão do time mexicano, o argentino Gustavo Cabral, quase no final da partida. A Fifa abriu um processo disciplinar sobre o caso.