Cúpula da Otan 'não poderia ser melhor', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump classificou a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) como "altamente produtiva" e que "não poderia ser melhor". A declaração foi dada nesta quarta-feira, 25, em entrevista coletiva

Segundo Trump, "muitas coisas foram acordadas nesta cúpula", entre elas um compromisso de ampliação dos gastos com defesa. "A maioria dos países da Otan agora contribuirá com 5% do PIB em investimento em defesa", afirmou, acrescentando que "muitos acharam que atingir 5% do PIB em gastos com defesa não seria possível". Ele celebrou ainda que os membros da aliança aumentaram os investimentos em defesa em US$ 700 bilhões.