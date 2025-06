Cooper Flagg é escolhido em 1º lugar no Draft da NBA pelo Dallas Mavericks

Como todas as previsões indicavam, o Dallas Mavericks selecionou o promissor Cooper Flagg com a primeira escolha do Draft da NBA nesta quarta-feira (25), no início da cerimônia em Nova York.

A joia de 18 anos da Universidade de Duke é o jogador que mais gerou expectativa na liga norte-americana de basquete desde a chegada do "unicórnio" francês Victor Wembanyama em 2023.