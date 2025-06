Como rochas britadas podem ajudar a combater a mudança climática?

A técnica denominada Intemperismo Aprimorado de Rochas (ERW, na sigla em inglês) busca acelerar a captura e o armazenamento natural do dióxido de carbono, um gás que causa o aquecimento global.

Seja nas plantações de açúcar no Brasil ou nas fazendas de chá na Índia, as rochas britadas são espalhadas por grandes extensões de terra cultivada em todo o mundo em um esforço inovador para combater a mudança climática.

É potencialmente um grande negócio para gigantes da tecnologia, companhias aéreas e empresas de moda que buscam comprar créditos de carbono de projetos de ERW para compensar suas emissões.

- O que é o ERW? -

A técnica visa acelerar um processo geológico natural chamado intemperismo, que consiste na decomposição das rochas pelo ácido carbônico que se forma quando o dióxido de carbono do ar ou do solo se dissolve na água.

O fenômeno ocorre naturalmente quando a chuva cai sobre as rochas e pode capturar o dióxido de carbono do ar ou do solo como bicarbonato ou calcário.