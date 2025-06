Como a China utiliza terras raras como arma estratégica

Domínio chinês sobre terras raras, essenciais para smartphones, carros elétricos e tecnologia militar, coloca país em situação de vantagem e expõe vulnerabilidades dos EUA e da União Europeia.O domínio da China sobre as matérias-primas conhecidas como terras raras (minerais essenciais para sistemas eletrônicos, automotivos e de defesa) colocou o país numa situação de vantagem perante os EUA durante recentes negociações comerciais e tarifárias em Londres. Responsável por mais de 60% da produção global de terras raras e por quase 90% do refino, a China reforçou o controle sobre elas em abril, ao limitar as exportações de sete elementos de terras raras e de ímãs permanentes. As restrições, em parte em resposta às elevadas tarifas sobre as exportações chinesas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, expuseram vulnerabilidades dos EUA, que carece de capacidade doméstica de refino. As resultantes interrupções em cadeias de fornecimento atingiram duramente fábricas americanas. A montadora Ford, por exemplo, anunciou recentemente que se viu obrigada a reduzir a produção de SUVs em Chicago, enquanto as fornecedoras de autopeças Aptiv e BorgWarner afirmaram que estavam desenvolvendo motores com uso mínimo ou inexistente de terras raras para contornar restrições de fornecimento. O consultor automotivo Michael Dunne declarou ao jornal The New York Times que as restrições da China podem até mesmo paralisar completamente as fábricas de automóveis dos Estados Unidos. China quer manter sua posição de vantagem Uma pesquisa da Câmara de Comércio dos EUA na China mostrou que 75% das empresas americanas avaliam que seus estoques de terras raras chegarão ao fim em até três meses. Empresários americanos pediram a Washington que negociasse o fim das restrições e, em Londres, a China concordou em acelerar o processo de aprovação de licenças de exportação, embora ainda haja um grande acúmulo de pedidos. Também não está claro se o acordo contempla o acesso para fornecedores militares dos EUA, que dependem desses minerais para caças e sistemas de mísseis. O uso estratégico de terras raras pela China como ferramenta geopolítica não é novidade. Em 2010, Pequim suspendeu as exportações para o Japão por dois meses devido a uma disputa territorial, o que levou a picos de preços e gerou riscos para as cadeias de suprimentos. O consultor Gabriel Wildau, da empresa de consultoria para CEOs Teneo, alertou que o regime de licenciamento de exportação da China é permanente, não apenas uma resposta às tarifas de Trump, e que os cortes de fornecimento continuarão sendo uma ameaça constante, sinalizando a intenção da China de manter uma situação que a coloca em posição de vantagem perante os EUA. Decisão da China também afeta a UE Os Estados Unidos não são o único país a enfrentar uma escassez de terras raras. A União Europeia depende da China para 98% dos seus ímãs de terras raras, necessários para componentes automotivos, caças e equipamentos de imagem hospitalar. A Associação Europeia de Fornecedores de Autopeças (Clepa) alertou no início deste mês que o setor estava passando por interrupções significativas devido às restrições à exportação impostas pela China, incluindo a paralisação de linhas de produção e de fábricas em toda a Europa, e que novos impactos eram esperados para as próximas semanas. O analista Alberto Prina Cerai, do Instituto de Estudos Políticos Internacionais (ISPI), da Itália, avalia que a União Europeia precisa urgentemente "ganhar tempo". "Em termos de escala, não temos como alcançar a China", alerta Prina Cerai. "Eles têm uma cadeia de suprimentos integrada, da mina ao ímã, que é muito difícil de replicar." Renunciar completamente à China é, portanto, impensável no curto prazo, e a UE deveria "administrar essa interdependência com uma estratégia industrial coerente", opina. No âmbito da sua Lei de Matérias-Primas Críticas, a Comissão Europeia quer chegar a 7 mil toneladas de ímãs fabricados na UE até 2030. Diversos projetos de mineração, refino e reciclagem estão em andamento. Uma enorme planta de processamento de terras raras deverá ser inaugurada na Estônia no fim de 2025, e outra grande instalação no sudoeste da França entrará em operação em 2026. Após se reunir com seu colega de pasta chinês no início deste mês, o comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, disse que as restrições impostas pela China são "extremamente disruptivas" para os setores automotivo e industrial da Europa. Apesar de a China ter proposto um canal para agilizar as aprovações de licenças de exportação para empresas da UE, especialistas alertam que as aprovações podem levar até 45 dias. Como o domínio da China dificilmente será contestado num futuro próximo, os líderes do G7, reunidos no Canadá em 15 de junho, definiram uma estratégia para antecipar uma situação crítica de falta de terras raras, prometendo uma resposta conjunta a perturbações deliberadas de mercado, como a feita pela China, bem como medidas para diversificar a produção e o fornecimento. Para Prina Cerai, do ISPI, o acesso a terras raras vai se tornar mais crítico para o Ocidente à medida que tecnologias mais avançadas surgirem e se tornarem mercados importantes. Quais seriam as outras opções? Oito países respondem por 98% das reservas mundiais de terras raras. Depois da China, com 44 milhões de toneladas de depósitos de terras raras, o Brasil, a Índia e a Austrália possuem os maiores depósitos, totalizando pouco mais de 31 milhões de toneladas, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA. Cerca de 20 milhões de toneladas foram descobertas recentemente no Cazaquistão. Alguns países, como os Estados Unidos e a Austrália, estão mais avançados na elevação do seu processo de produção e processamento de terras raras, enquanto outros países têm planos ainda em estágio inicial ou intermediário, exigindo de cinco a dez anos, considerações ambientais e bilhões de dólares em investimentos. O Brasil, com 21 milhões de toneladas, possui a segunda maior reserva mundial, mas a produção ainda é incipiente, com uma participação mundial de apenas 1%. Especialistas dizem que o país tem condições de ampliar essa participação, com universidades e institutos de pesquisa capacitados para formar recursos humanos e desenvolver ou adaptar tecnologias na cadeia de produção. Também a Índia, apesar de possuir a quinta maior reserva mundial de terras raras, com 6,9 milhões de toneladas, responde por menos de 1% da produção global de terras raras, pois não possui capacidade de refino suficiente para prepará-las para uso em aplicações de alta tecnologia. A própria Índia depende das exportações chinesas e também foi afetada pelas restrições. A agência Reuters noticiou recentemente que Nova Déli ordenou que sua mineradora estatal IREL interrompesse as exportações dos minerais produzidos para assegurar o fornecimento aos produtores do país. No ano passado, a IREL entregou um terço das 2.900 toneladas das terras raras que extrai para o Japão, por meio de uma empresa de processamento japonesa. Outra fonte futura pode ser a Groenlândia, apesar de suas condições climáticas adversas. Os EUA e a UE já assinaram acordos de cooperação e, em 2023, o Projeto Tanbreez, no sul da Groenlândia, foi classificado como o principal projeto de terras raras, com uma estimativa de 28,2 milhões de toneladas de minerais, por um serviço de compilação de dados para a indústria de mineração. A Reuters noticiou que a agência de créditos para exportação dos Estados Unidos, a Exim Bank, está prestes a aprovar um empréstimo de até 120 milhões de dólares para a empresa que administra o Projeto Tanbreez. Esse seria o primeiro investimento estrangeiro do governo Trump num projeto de mineração. Trump ameaçou repetidamente adquirir a Groenlândia para fins estratégicos dos EUA, mas a nação insular, que pertence à Dinamarca, descarta essa possibilidade. Já a UE identificou que 25 dos 34 minerais de sua lista oficial de matérias-primas críticas são encontrados na Groenlândia. Mas, até que cadeias de fornecimento alternativas de terras raras sejam significativamente ampliadas, a China continuará a usar esse recurso crítico como uma poderosa arma geopolítica, mantendo as indústrias e nações globais sob seu controle.