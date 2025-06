China e EUA competem por influência na OEA

A Assembleia-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) se transformou, nesta quarta-feira (25), no último palco da rivalidade entre China e Estados Unidos, que competem por sua influência na América Latina e no Caribe.

Mais de 20 países do continente americano aderiram à Iniciativa do Cinturão e Rota, um projeto central na estratégia do presidente chinês, Xi Jinping, para expandir a influência econômica e política de seu país.