China admite casos de tortura no sistema judicial e promete lutar contra práticas ilegais

A Procuradoria da China admitiu, em uma declaração incomum, que registrou casos de tortura e detenção ilegal no sistema judicial, e prometeu adotar medidas contundentes contra as práticas irregulares.

A principal Procuradoria do país, conhecida como Procuradoria Popular Suprema (SPP), apontou uma série de abusos e o presidente chinês, Xi Jinping, prometeu reduzir a corrupção e melhorar a transparência no sistema legal.

A SPP anunciou na terça-feira a criação de um novo departamento de investigação para perseguir os funcionários judiciais que "violam os direitos dos cidadãos" mediante detenções ilegais, operações ilegais e tortura para obter confissões.

A criação "reflete a grande importância (...) atribuída à proteção da equidade judicial e uma postura clara sobre a punição severa da corrupção judicial", afirmou a SPP em um comunicado.

A China nega com frequência as acusações de tortura feitas pela ONU e por organizações de direitos humanos, em particular acusações de maus-tratos a dissidentes políticos e minorias.