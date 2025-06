Casamento de Jeff Bezos em Veneza é alvo de protestos

Bilionário dono da Amazon se casará na cidade histórica da Itália em cerimônia com convidados famosos. Celebração deve durar três dias, mas alguns venezianos prometem estragar a festa.O Greenpeace se tornou o mais recente grupo a protestar contra o luxuoso casamento que o bilionário Jeff Bezos, o proprietário da Amazon, e sua noiva Lauren Sanchez planejaram para ocorrer em Veneza. Membros da organização ambientalista e do grupo britânico Everyone Hates Elon Musk ("Todos odeiam Elon Musk") estenderam nesta segunda-feira (13/06), uma faixa gigantesca na Praça de São Marcos, no centro da cidade histórica, com uma foto de Bezos rindo e com os dizeres: "Se você pode alugar Veneza para o seu casamento, pode pagar mais impostos." Este é o mais recente protesto contra o evento de vários dias marcado para esta semana, que deve atrair cerca de 200 convidados, incluindo a filha do presidente dos EUA, Donald Trump, Ivanka, e o genro, Jared Kushner, celebridades como Oprah Winfrey, Kylie Jenner e Kim Kardashian, além dos bilionários Eric Schmidt, do Google, e Bill Gates, da Microsoft. O prefeito Luigi Brugnaro e o governador regional, Luca Zaia, acreditam que o casamento ajudará os negócios locais e dará impulso à economia. Zaia disse que as celebrações devem custar de 20 a 30 milhões de euros (R$ 127 e 190 milhões). Por que protestam os ativistas? Ativistas locais contra o turismo excessivo disseram estar determinados a interromper as festividades, alegando que os administradores da cidade priorizam o turismo em detrimento das necessidades dos moradores. Eles já penduraram faixas anti-Bezos na famosa Ponte Rialto da cidade com o lema de uma campanha intitulada "Sem espaço para Bezos", que faz uma referência satírica à empresa de viagens espaciais de Bezos, a Blue Origin. Recentemente, Lauren Sanchez e outras quatro mulheres, incluindo a cantora Kate Perry, realizaram um voo suborbital de cerca de dez minutos ao espaço. "Bezos acredita arrogantemente que pode tomar conta da cidade e transformá-la em seu próprio local particular de festas", disse Tommaso Cacciari, um dos membros da campanha. A iniciativa do Greenpeace queria chamar a atenção para os baixos impostos pagos por muitos bilionários, enquanto supostamente agravam a crise climática com seus estilos de vida insustentáveis. "O problema não é o casamento, o problema é o sistema. Achamos que um grande bilionário não pode alugar uma cidade para seu próprio prazer", disse Simona Abbate, uma das manifestantes, nesta segunda-feira. Núpcias marcadas para o final de semana De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, mais de 90 jatos particulares com celebridades devem pousar no Aeroporto Marco Polo, em Veneza, nos próximos dias. Embora a data exata do casamento permaneça confidencial, as celebrações devem durar três dias, provavelmente de 26 a 28 de junho. A festa de casamento supostamente ocupará toda a ilha de San Giorgio, localizada em frente à Praça de São Marcos, onde ocorreu o protesto do Greenpeace. No entanto, o local específico da cerimônia não foi divulgado. Também não está claro quando Bezos e Sanchez chegarão. Alguns relatos sugerem que eles se hospedarão no Aman Venice, um hotel de luxo no Grande Canal onde George e Amal Clooney se hospedaram durante seu casamento em 2014. Bezos também fará doações significativas, incluindo 1 milhão de euros para a Corila, um consórcio acadêmico que estuda o ecossistema lagunar de Veneza. O casamento acontece no auge da temporada turística na frágil cidade, que há muito tempo vive lotada de visitantes. Veneza já reintroduziu uma taxa de entrada este ano, que foi testada no ano passado para os turistas que visitam a cidade por um dia. Eles terão que pagar entre 5 e 10 euros para entrar na cidade durante a alta temporada. Cerca de 49.000 pessoas vivem no centro histórico de Veneza. Segundo estimativas, mais de 20 milhões de turistas visitam a cidade todos os anos. rc (AP, DPA, Reuters)