Bia Haddad vence Svitolina de virada e vai às quartas do WTA 500 de Bad Homburg

A tenista brasileira Bia Haddad, número 21 do mundo, se classificou para as quartas de final do WTA 500 de Bad Homburg, ao derrotar a ucraniana Elina Svitolina (N.14) nesta quarta-feira (25).

Bia fechou o jogo em 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3-6, 6-4 e 7-6 (9/7), em duas horas e 27 minutos.