Ataque a tiros deixa dez mortos no México

Dez pessoas foram assassinadas, entre elas menores de idade, e várias ficaram feridas depois que homens armados as atacaram a tiros no estado mexicano de Guanajuato (centro), informaram as autoridades nesta quarta-feira (25).

O ataque ocorreu na noite passada em uma casa no município de Irapuato, 340 km ao norte da capital mexicana, informou o governo local em um comunicado. Veículos de imprensa locais deram conta de até 12 feridos.