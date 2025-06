Wimbledon homenageará Andy Murray com estátua

O torneio de Wimbledon fará uma homenagem permanente ao ex-tenista escocês Andy Murray, duas vezes campeão do tradicional Grand Slam londrino, com uma estátua dentro do All England Club, anunciaram seus organizadores nesta terça-feira (24).

Campeão de Wimbledon em 2013 e 2016, Murray encerrou uma espera de 77 anos por um título de um jogador britânico na chave de simples masculina.