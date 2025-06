UE reafirma compromisso com a Ucrânia e aumentará pressão sobre a Rússia, diz António Costa

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que a paz duradoura na Ucrânia é urgente, mas que a Rússia não está engajando com os esforços do presidente americano, Donald Trump, para as negociações de cessar-fogo, às margens da reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Haia, na Holanda.

"A Rússia não apenas não concorda com cessar-fogo, mas aumentou sua ofensiva. Reafirmamos compromisso com a Ucrânia e aumentaremos pressão na Rússia", defendeu.