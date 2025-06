Trump volta a pedir redução das taxas de juros ao presidente do Fed

Na semana passada, o banco central americano decidiu pela quarta reunião consecutiva manter as taxas de juros, o que irritou o presidente republicano, que critica Powell com frequência.

"Jerome Powell 'Tarde Demais', do Fed, estará no Congresso hoje para explicar, entre outras coisas, por que se recusa a reduzir as taxas", escreveu Trump em uma mensagem em sua rede Truth Social.

Na reunião do comitê de política monetária deste mês, o Fed manteve as taxas principais entre 4,25% e 4,50%, os níveis estabelecidos em dezembro de 2024.

Nesta terça-feira, Powell apresentará ao Comitê de Serviços Financeiros do Congresso o relatório semestral de política monetária do Fed.

Desde seu retorno à Casa Branca, o republicano impôs tarifas de 10% a quase todos os parceiros comerciais de Washington, além de tarifas setoriais às importações americanas de aço, alumínio e veículos.

As tarifas dificultam o trabalho do Fed. Normalmente, os bancos centrais costumam elevar as taxas de juros para conter a inflação, mas as reduzem quando o crescimento desacelera.

Os economistas consideram, no entanto, que a ofensiva tarifária de Trump pode alimentar a inflação e prejudicar o crescimento ao mesmo tempo.