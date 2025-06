Trump reafirma cessar-fogo após Israel e Irã trocarem ataques

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou, na manhã desta terça-feira (24), a vigência do cessar-fogo entre Israel e Irã após troca de ataques entre os países até, pelo menos, as primeiras horas do 12º dia do conflito no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou, na manhã desta terça-feira (24), a vigência do cessar-fogo entre Israel e Irã após troca de ataques entre os países até, pelo menos, as primeiras horas do 12º dia do conflito no Oriente Médio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Israel não atacará o Irã. Todos os aviões darão meia-volta e retornarão para casa, enquanto fazem um amigável ‘aceno de Avião’ para o Irã. Ninguém se machucará, o cessar-fogo está em vigor”, disse Trump em uma rede social. As autoridades do Irã celebram “vitória” em conflito contra Israel alegando que Tel Aviv precisou “implorar” aos EUA por um cessar-fogo. Ao mesmo tempo, Israel e Irã informam que estão monitorando o inimigo para responder a qualquer agressão.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp Após Trump anunciar o cessar-fogo na noite de segunda-feira, Israel e Irã continuaram os combates. O Irã negou ter aceitado os termos do acordo, mas agora promete suspender as hostilidades.

Segundo as autoridades iranianas, Israel bombardeou o país na noite desta segunda-feira (24), assassinando “um grupo de compatriotas em um ataque brutal”. A Guarda Revolucionária do Irã disse que revidou ao ataque com a 22ª onda de mísseis composta por 14 projéteis contra Israel na manhã desta terça-feira contra “centros militares e de apoio do regime sionista”. Por sua vez, a Força de Defesa de Israel (FDI) informou que interceptou a maioria dos projéteis, mas reconheceu que mísseis caíram na cidade de Berseba, matando quatro pessoas. A FDI divulgou imagens de um prédio com a fachada toda destruída e equipes de resgate trabalhando.

O exército israelense confirmou que atacou o Irã na noite de segunda-feira. “Caças da Força Aérea Israelense atingiram dezenas de alvos militares em Teerã durante a noite, mobilizando mais de 100 munições. Além disso, infligimos danos repetidos e severos à infraestrutura de fabricação [militar] em Teerã”, disse em comunicado. O Irã informou que foram assassinados nos ataques contra Teerã dois líderes da Organização Basij, que é uma milícia paramilitar ligada à Guarda Revolucionária do Irã: o comandante de proteção de inteligência da Basij, Mohammad Taqi Yousefvand, e o general Meysam Rezvanpour, oficial adjunto de assuntos sociais da Basij.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Kartz, informou que instruiu os militares "a responder vigorosamente à violação do cessar-fogo pelo Irã com ataques poderosos", acusando o Irã de violar o cessar-fogo. Já Trump disse que "ambos os países" violaram a negociação. Ao anunciar os termos do acordo, Trump disse que o Irã deveria suspender os ataques primeiro, dando a Israel algumas horas a mais para continuar bombardeando Teerã. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, disse na noite de segunda-feira que não havia qualquer acordo de cessar-fogo.