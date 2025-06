Trump ordena Israel a não mais 'jogar bombas' no Irã: 'se o fizer, será violação grave'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou um recado a Israel sobre o acordo de cessar-fogo com o Irã. "Israel, não jogue essas bombas. Se o fizer, será uma violação grave. Traga seus pilotos para casa, agora", escreveu, em publicação na Truth Social. Mais cedo, de acordo com a Reuters, o republicano já havia dito que está insatisfeito com as duas partes, especialmente com os israelenses, que "desencadearam" ataques logo após o acordo firmado.