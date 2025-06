Trump garante que cessar-fogo entre Irã e Israel 'está em vigor', após ligar para Netanyahu

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A declaração acontece após Trump ligar para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para pedir que encerre os ataques contra o Irã, de acordo com o repórter Barak Ravid, do Axios, citando fontes israelenses. Netanyahu teria respondido que não poderia acabar com a ofensiva porque precisava responder as "violações" iranianas. Conforme Ravid, o israelense concordou apenas em "reduzir" os ataques.

Em uma outra publicação na Truth, Trump escreveu: "O Irã nunca vai reconstruir suas instalações nucleares".