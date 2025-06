Quem é a brasileira que se formou em Havard com honraria por nota máxima

Sarah Aguiar Monteiro Borges é a primeira do Brasil a vencer o Sophia Freund Prize e fará doutorado em Psiquiatria em Cambridge; conheça a brasileira

A estudante de Psicologia recebeu o Sophia Freund Prize, honraria concedida aos alunos com as maiores notas finais da graduação. É a primeira vez que uma brasileira recebe esse reconhecimento.

“Meu eu de 17 anos, que sequer tinha escrito uma redação em inglês, jamais imaginaria um dia se formar em Harvard com a maior nota da turma”, escreveu Sarah em uma rede social.

O prêmio é destinado a estudantes que concluem o curso com honra máxima (summa cum laude), alcançando padrões acadêmicos considerados excepcionais.

Após a formatura, a jovem se prepara para iniciar o doutorado em Psiquiatria na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, com bolsa integral concedida pelo programa Gates Cambridge, um dos mais concorridos do mundo.

Brasileira tem a maior nota em Harvard em 2025: pesquisa em saúde mental de jovens

Durante a infância em Goiânia, Sarah observou como questões sociais influenciavam o sofrimento psicológico de muitas pessoas.

Ao longo da graduação, voltou seu interesse para o estigma que envolve doenças mentais, especialmente entre jovens em situação de vulnerabilidade.