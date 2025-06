Polícia Civil desmantela esquema de fraude que desviava salários de jogadores de futebol

De acordo com a investigação, os criminosos abriam contas bancárias com documentos falsos em nome de atletas brasileiros e solicitavam a transferência de pagamentos de salários de suas contas reais para as contas fraudulentas.

Entre as identidades usadas estavam as de Gabigol, ex-Flamengo e atual jogador do Cruzeiro, e do argentino Walter Kannemann, do Grêmio, segundo a imprensa.

"Assim que os valores eram recebidos, os golpistas transferiam o dinheiro para outras instituições financeiras, compravam produtos e serviços ou faziam saques em caixas eletrônicos, dificultando o rastreamento e a recuperação dos valores", disse a polícia em um comunicado.

A investigação começou em janeiro, depois que um banco detectou irregularidades nas operações de portabilidade da folha de pagamento de atletas.

O esquema conseguiu desviar mais de R$ 1 milhão, dos quais as autoridades recuperaram R$ 135 mil.