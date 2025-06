Palácio de Versalhes faz suas estátuas falarem graças à IA

O palácio apresentou na noite de segunda-feira à imprensa o dispositivo projetado pela empresa americana de sistemas de IA OpenAI e uma start-up francesa, Ask Mona.

Os visitantes do Palácio de Versalhes poderão conversar com as estátuas em vez de ouvir um audioguia para aprender sobre a história do local histórico, graças a uma parceria com duas empresas de inteligência artificial.

Em frente a diversas estátuas nos jardins do palácio, um código QR permite ao visitante iniciar a conversa oral em seu telefone, em francês, inglês ou espanhol.

As estátuas respondem às perguntas mais variadas sobre sua história e outros assuntos.

De acordo com os responsáveis pelo palácio, esta experimentação permite oferecer, sem grandes investimentos, um novo aspecto na visita deste local, um dos mais conhecidos do mundo, com mais de 8 milhões de turistas por ano.

"O Palácio de Versalhes testa hoje a inteligência artificial, cujas formidáveis capacidades enriquecerão consideravelmente a experiência dos visitantes", afirmou o presidente do Estabelecimento Público do Museu e do domínio nacional de Versalhes, Christophe Leribault, em comunicado.