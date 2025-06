Navio que transportava veículos novos para o México afunda semanas depois de pegar fogo

Um navio de carga que estava entregando veículos novos para o México afundou no Oceano Pacífico Norte, semanas depois que os membros da tripulação o abandonaram após não conseguirem apagar um incêndio a bordo.

O Morning Midas afundou na segunda-feira, 23, em águas internacionais perto do Alasca, informou a empresa administradora do navio, a Zodiac Maritime, com sede em Londres.