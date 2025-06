Juiz dos EUA respalda treino de IA com livros protegidos por direitos autorais

Um juiz dos Estados Unidos negou que a empresa Anthropic tenha violado a lei de direitos autorais ao treinar seu robô de inteligência artificial (IA) com livros sem a permissão dos seus autores, o que cria um precedente legal em um tema crucial para essa indústria.

A decisão decorre de uma ação coletiva movida pelos autores Andrea Bartz, Charles Graeber e Kirk Wallace Johnson, que acusaram a Anthropic de copiar ilegalmente seus livros para treinar o o chatbot de IA da empresa (Claude), concorrente do ChatGPT.

"O uso dos livros em questão para treinar o Claude e seus precursores foi altamente transformador e constituiu um uso legítimo", afirma Alsup em sua decisão de 32 páginas, na qual ele comparou o treinamento da IA à forma como os humanos aprendem lendo livros.

Músicos, escritores, artistas visuais e veículos de comunicação processaram empresas de IA que usaram seu conteúdo sem autorização ou pagamento. As empresas argumentam que treinar a IA com grandes conjuntos de dados transforma o conteúdo original e é necessário para a inovação.

A Anthropic comemorou a decisão do juiz. "É coerente com o propósito do direito autoral de fomentar a criatividade e o progresso científico", disse à AFP um porta-voz da empresa.