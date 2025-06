Israel e Irã se declaram vitoriosos em conflito

As. As

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta terça-feira que Israel removeu a ameaça de aniquilação nuclear e está determinado a frustrar qualquer tentativa de Teerã de reviver seu programa nuclear. Em pronunciamento à nação, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse que Israel começou a guerra, mas foi o Irã que a encerrou com uma grande vitória .

O Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que o Irã lançou mísseis após a entrada em vigor da trégua. Ele informou que deu instruções às Forças Armadas israelenses para retomarem o ataque contra alvos paramilitares e governamentais iranianos. As Forças Armadas do Irã também acusaram Israel de “violar o cessar-fogo” com uma nova onda de ataques contra o seu território, depois de o Exército israelense ter acusado Teerã de lançar mísseis e ameaçado responder.

Entenda o conflito

Israel acusa o Irã de estar próximo de desenvolver uma arma nuclear, e lançou um ataque surpresa contra o país no dia 13, expandindo a guerra no Oriente Médio.

No último sábado (21), os Estados Unidos atacaram três usinas nucleares iranianas: Fordow, Natanz e Esfahan.

O Irã afirma que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos e que estava no meio de uma negociação com os Estados Unidos para estabelecer acordos que garantissem o cumprimento do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, do qual é signatário.