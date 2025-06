Israel diz que 'se absteve' de novos ataques ao Irã após conversa de Netanyahu com Trump

Israel "se absteve" de novos ataques contra Irã após conversa telefônica do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com comunicado do gabinete do premiê.

Na nota, Israel explica que o cessar-fogo havia sido definido para 7h no horário local. Antes, às 3h, o país atacou alvos de Teerã e, às 7h06, o Irã lançou um míssil contra território israelense, de acordo com a publicação. "Em resposta às violações do Irã, a Força Aérea destruiu um conjunto de radares perto de Teerã", relata.