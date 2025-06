Israel acusa Irã de lançar mísseis menos de 3 horas após cessar-fogo entrar em vigor

O Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira (24) que o Irã "violou completamente" o cessar-fogo bilateral ao lançar mísseis após a trégua entrar em vigor. Katz disse que instruiu o exército israelense a retomar ataques a alvos paramilitares e governamentais iranianos.

Israel afirmou ter identificado mísseis lançados do Irã em seu espaço aéreo menos de três horas após a entrada em vigor do cessar-fogo, depois que tanto Israel quanto Irã aceitaram o plano do presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar a guerra entre os dois países. Fonte: Associated Press*.