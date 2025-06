Irã prende um europeu acusado de espionagem

A Guarda Revolucionária iraniana anunciou, nesta terça-feira (24), a prisão de um europeu acusado de espionar instalações "militares e sensíveis".

"Um europeu foi preso pelas forças de segurança da organização de inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI)" no sul do Irã, indicou o site Sepahnews, coincidindo com o anúncio nesta terça-feira de uma frágil trégua entre o Irã e Israel após 12 dias de guerra.