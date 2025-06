Hungria, Índia e Polônia vão ao espaço

Astronautas da Índia, Polônia e Hungria estão preparados para voar pela primeira vez para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) graças a uma missão privada americana com previsão para partir na quarta-feira (25).

Os quatro tripulantes da missão Axiom 4 devem decolar da Flórida às 2h31, no horário local (5h31 no horário de Brasília), a bordo de um foguete da SpaceX, a empresa espacial de Elon Musk. A cápsula Crew Dragon que transporta o grupo se acoplará à ISS na quinta-feira às 10h00 no horário de Brasília e permanecerá lá por até 14 dias.