França acusa britânico por encenar casamento com menor de idade na Disney

As autoridades francesas decretaram a prisão preventiva de um britânico por encenar um casamento com uma menor de 9 anos no parque de diversões Disneyland, informou o Ministério Público. O homem de 39 anos, que teria antecedentes no Reino Unido por "crimes sexuais contra menores", foi acusado de fraude, abuso de confiança, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, segundo o promotor de Meaux.

O homem detido tinha um mandado de busca em seu país por não cumprir as obrigações do registro britânico de autores de crimes sexuais, no qual está inscrito, acrescenta em um comunicado Jean-Baptiste Bladier. A Justiça ainda tenta esclarecer as circunstâncias do falso casamento organizado no sábado (21) no complexo turístico, que havia sido alugado para a ocasião, a quase 30 quilômetros ao leste de Paris. O evento provocou uma grande comoção porque a suposta noiva era uma menina ucraniana de 9 anos e, entre mais de 100 figurantes contratados, nem todos haviam sido informados que o casamento não era real, segundo uma fonte policial. Bladier explicou no domingo que a menina ucraniana, que chegou à França dois dias antes do evento, não sofreu "nenhuma violência, nem física, nem sexual" e "não foi obrigada a desempenhar o papel" de noiva.

As primeiras investigações revelaram que "este 'casamento' era, na verdade, uma cerimônia fictícia destinada a ser filmada de forma privada", segundo o promotor. O homem interpretava "o papel do noivo depois de ter sido maquiado profissionalmente para mostrar um rosto totalmente diferente do seu", acrescentou no domingo o representante do Ministério Público. O detido teria recrutado cidadãos da Letônia para assegurar a organização do evento e uma centena de figurantes franceses, apresentados como convidados do casamento, destacou o promotor.