Fifa abre processo contra argentino Cabral, acusado de racismo por Rüdiger

A Fifa anunciou nesta terça-feira (24) que abriu um processo disciplinar contra o zagueiro argentino Gustavo Cabral, capitão do clube mexicano Pachuca, após ser acusado pelo zagueiro alemão Antonio Rüdiger, do Real Madrid, de fazer um comentário racista.

O incidente ocorreu no domingo, próximo ao final da partida entre as duas equipes no Estádio Bank of America, em Charlotte, Carolina do Norte, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes.