Família de presidenciável baleado na Colômbia processa Petro por 'intimidação'

O presidente colombiano fez "discursos estigmatizantes e de ódio" contra o senador Miguel Uribe antes do atentado, em 7 de junho, no qual ficou ferido pelo impacto de três balas, disse à imprensa o advogado Víctor Mosquera.

A família do pré-candidato à Presidência baleado na Colômbia apresentou uma ação penal contra o presidente Gustavo Petro por intimidação e incitação ao ódio nas redes sociais, informou seu advogado nesta terça-feira (24).

A denúncia foi apresentada a uma comissão investigadora da Câmara dos Deputados, que posteriormente pode encaminhá-la à Suprema Corte, responsável por julgar os presidentes no país.

Uribe, uma dos maiores nomes da oposição de direita, está hospitalizado após ter sido submetido a pelo menos quatro cirurgias.

Um menor de 15 anos e três adultos estão detidos por sua suposta participação na execução do ataque. As autoridades estão buscando os possíveis autores intelectuais do crime.

Petro criticava o dirigente político de 39 anos constantemente na rede social X por rejeitar no Congresso os projetos de lei promovidos pelo governo.