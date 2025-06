EUA registra queda na confiança dos consumidores em junho

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos se deteriorou novamente em junho, após uma recuperação em maio, em meio a preocupações com o impacto das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, de acordo com um barômetro divulgado nesta terça-feira (24).

Os analistas esperavam uma ligeira melhora, segundo o consenso publicado pela MarketWatch.

A queda observada em junho "apaga quase metade dos fortes ganhos" do mês anterior, observa Stephanie Guichard, economista do Conference Board, citada no comunicado.

"As tarifas [implementadas pelo governo Trump] ainda estão muito presentes na mente dos consumidores e associadas a preocupações sobre seu impacto negativo na economia e nos preços", acrescenta.

Outro barômetro de confiança do consumidor, publicado em meados de junho pela Universidade de Michigan, destacou uma recuperação no humor dos americanos em comparação ao mês anterior.