Especialistas da ONU não descartam nexo entre governo da Nicarágua e morte de exilado

Samcam era um forte crítico do casal Ortega e Murillo, acusados de instaurar una "ditadura familiar" na Nicarágua.

"Documentamos que as violações dos direitos humanos contra o nicaraguenses por parte do Governo não terminam na fronteira do país", disse Ariela Peralta, integrante do Grupo de Especialistas em Direito Humanos na Nicarágua das Nações Unidas.

As táticas do Governo para controlar e silenciar os dissidentes no exterior incluem ameaças, pressão financeira, proibição de entrada, negação de serviços consulares ou passaportes, privação arbitrária da nacionalidade, assédio, vigilância e coerção de familiares", acrescentou Peralta em um comunicado divulgado no Panamá.

Por esses motivos, a especialista alertou que "a possibilidade de que o assassinato de Robert Samcam parte desse padrão não deve ser descartada".