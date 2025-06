Descoberta de roedor semiaquático em Machu Picchu surpreende cientistas peruanos

O pequeno mamífero habita riachos e florestas de alta altitude, próximos a 2.800 metros acima do nível do mar, na região de Cusco, e é caracterizado por sua pelagem cinza, orelhas vestigiais escondidas e patas traseiras adaptadas a ambientes aquáticos.

A descoberta de um roedor semi-aquático nos Andes peruanos, que habita ao redor do santuário histórico de Machu Picchu, representa a descoberta dupla de um gênero e uma espécie nunca antes identificados, anunciou nesta terça-feira (24) o serviço de áreas protegidas do país andino.

A nova espécie, com hábitos semi-aquáticos e carnívoros, foi denominada Incanomys mayopuma e foi descoberta recentemente por uma equipe de pesquisadores das Universidades Católica de Santa María e San Agustín de Arequipa.

Esta descoberta "implica que os cientistas identificaram características únicas que distinguem este grupo e a espécie em particular de todos os outros organismos conhecidos", destacou o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp) em comunicado.

"Este novo gênero representa um ramo evolutivo único do grupo Ichthyomyini, caracterizado pela adaptação a ambientes fluviais andinos", explicou a instituição.

O santuário, com mais de 35 mil hectares, destaca-se entre as três áreas naturais protegidas do Peru onde habitam 75 espécies de mamíferos, 444 de aves, 14 de anfíbios, 24 de répteis e 377 de borboletas.