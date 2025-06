Deputado republicano indica Trump ao Nobel da Paz por mediação no conflito entre Israel e Irã

De acordo com site da premiação, 338 candidatos concorrem ao prêmio deste ano. O prazo final para a inscrição de novas candidaturas para o Nobel da Paz de 2025, no entanto, se encerrou em 31 de janeiro

O deputado norte-americano Earl Buddy Carter apresentou uma carta ao Comitê do Nobel da Paz para indicar o presidente dos EUA, Donald Trump ao prêmio, citando seu papel na mediação de um cessar-fogo entre Israel e Irã. Segundo o parlamentar, Trump foi "fundamental" para evitar uma escalada militar no Oriente Médio e conter o avanço do programa nuclear iraniano.

